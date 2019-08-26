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В Киеве ссора между соседями закончилась стрельбой: полиция задержала злоумышленника

26 августа, 16:44

В результате стрельбы 22-летний пострадавший получил ранение плеча

/ Фото: Нацполиция

В Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину за стрельбу. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, мужчина применил оружие во время словесного конфликта между соседями.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Малокитаевская произошел конфликт с стрельбой.

"Когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и произвел в сторону киевлянина выстрел. Согласно медицинской справке, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", – сообщили в полиции.

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Следователи изъяли использованную гильзу и направили на экспертизу. Во время патрулирования территории наряд патрульной полиции задержал правонарушителя. Мм оказался 28-летний ранее не судимый житель Днепропетровской области.

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"Он имел при себе зарегистрированное устройство травматического действия, калибр которого совпадает с изъятой с места происшествия гильзой. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, оружие изъято и направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева конфликт между супругами и компанией молодых людей на улице закончился стрельбой . В результате была ранена девушка.

Кроме этого, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

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Киев стрельба полицейские

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