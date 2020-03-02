В Киеве ссора у магазина закончилась поножовщиной

В воскресенье, 1 марта, в дежурную часть Святошинского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Зодчих госпитализирован 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление. Правоохранители установили, что возле одного из магазинов мужчина встретил соседа, который распивал алкоголь со своими друзьями.

"В ходе общения один из отдыхающих начал агрессивно себя вести и провоцировать конфликт с новым знакомым. Началась толкотня, в ходе которой правонарушитель достал нож и ударил им оппонента в грудь, после чего ушел в неизвестном направлении", – рассказал заместитель начальника Святошинского управления полиции – начальник следственного отдела Богдан Замула.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали злоумышленника.

Им оказался 22-летний житель столицы, ранее судимый за грабеж. У него при поверхностной проверке правоохранители обнаружили и изъяли раскладной нож со следами крови, который направили на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее в Голосеевском районе Киева семейная ссора закончилась трагедией – женщина случайно зарезала пьяного сожителя.

А в Святошинском районе столицы на улице Владимира Покотило, недалеко от остановки скоростного трамвая "Генерала Потапова" мужчину несколько раз ударили ножом. Он скончался до прибытия врачей.

Видео: kiev.informator.ua

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