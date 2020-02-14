В Киеве женщина случайно зарезала сожителя ножом: подробности трагедии

Фото: kiev.informator.uа

В Голосеевском районе Киева семейная ссора закончилась трагедией – женщина случайно зарезала пьяного сожителя. Об этом сообщает "Информатор".

Все произошло около полуночи 11 февраля на улице Замывной. Как выяснилось, в ту ночь мужчина вернулся домой после пьяных посиделок и поссорился с сожительницей. Пара выясняла отношения, и внезапно мужчина схватил со стола нож и начал угрожать женщине. Во время потасовки мужчина дернул руку, которую держала женщина, и нож вонзился ему в живот.

От полученного ранения 41-летний мужчина скончался. Его 63-летнюю сожительницу задержали. Выяснилось, что за 22 лет совместной жизни пара регулярно ссорилась и это нередко заканчивалось драками. Несмотря на это, женщина не обращалась в полицию за помощью.

Копы расследуют трагедию как "умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны". Женщине теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

А в Черкасской области мужчина убил жениха своей дочери. Тело 25-летнего парня нашли спустя полтора года после убийства.

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