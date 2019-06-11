Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве станцию метро "Печерская" закрыли для пассажиров: известна причина

11 июня, 09:24

По данным метрополитена, закрытие связано с технической неисправностью поезда

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве утром во вторник, 11 июня, станцию метро "Печерская" закрыли для пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что закрытие связано с технической неисправностью поезда. 

"Поезда ходят от "Красного хутора" до станции "Дружбы народов" и от "Кловская" до "Сырца". О возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент "Сегодня", сначала утром на "Печерской" поезд после отъезда со станции остановился в тоннеле. Он простоял там около 20 минут, многим пассажирам начинало становиться плохо в душных вагонах. После продолжительной остановки поезд задним ходом вернулся на станцию "Дружбы народов".

При этом пассажирам не объяснили о причинах ЧП, а на "Печерской" их заставили выйти из метро. 

Напомним, накануне в Киеве неизвестные сообщили о минировании пяти станций метро – "Печерская", "Олимпийская", "Золотые ворота", "Театральная", "Теремки".

Также новости "Сегодня" сообщали о публикации фото строительства метро на Виноградарь


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, метро, печерская

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве станцию метро "Печерская" закрыли для пассажиров: известна причина". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина

Вчера, 11:25

Правоохранители проверяют сообщение о минировании

ФОТОФАКТ. В сети показали, как строят метро на Виноградарь

Вчера, 10:57

Возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование

В США поезд метро сошел с рельсов – есть пострадвшие

Вчера, 04:27

Спасатели выносили пострадавших на носилках

В метро Бостона с рельсов сошел вагон: десять человек оказались в больнице

9 июня, 03:10

Спасатели на носилках вынесли из туннеля множество пострадавших

Зеленский о гибели ребенка, раненного полицейскими

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Кто сказал, что немки – некрасивые?

5 самых главных мужских мифов о женщинах

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Кремль отреагировал на заявление президента Зеленского

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Климкин о назначении Кучмы главой украинской делегации в Минске

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе весьма низкие цены на квадрокоптеры и дроны

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь