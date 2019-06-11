В Киеве станцию метро "Печерская" закрыли для пассажиров: известна причина

По данным метрополитена, закрытие связано с технической неисправностью поезда

Архивное фото. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве утром во вторник, 11 июня, станцию метро "Печерская" закрыли для пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что закрытие связано с технической неисправностью поезда.

"Поезда ходят от "Красного хутора" до станции "Дружбы народов" и от "Кловская" до "Сырца". О возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспондент "Сегодня", сначала утром на "Печерской" поезд после отъезда со станции остановился в тоннеле. Он простоял там около 20 минут, многим пассажирам начинало становиться плохо в душных вагонах. После продолжительной остановки поезд задним ходом вернулся на станцию "Дружбы народов".

При этом пассажирам не объяснили о причинах ЧП, а на "Печерской" их заставили выйти из метро.

Напомним, накануне в Киеве неизвестные сообщили о минировании пяти станций метро – "Печерская", "Олимпийская", "Золотые ворота", "Театральная", "Теремки".

Также новости "Сегодня" сообщали о публикации фото строительства метро на Виноградарь.

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