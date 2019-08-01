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В Киеве столкнулись бензовоз и легковушка: есть пострадавший

Сегодня, 07:33

Пострадавшего водителя легковушки госпитализировали

В Киеве столкнулись бензовоз и легковушка: есть пострадавший Происшествия Пострадавшего водителя легковушки госпитализировали

В Киеве на Харьковской площади столкнулись автомобили KIA Rio и бензовоз Renault. В ДТП пострадал водитель легковушки, сообщает "Информатор".

Авария произошла 31 июля около 23:28 на улице Бориспольской. Как рассказали копы, бензовоз заехал в Киев и двигался в сторону центра, но внезапно по кольцу со стороны Бортничей на проспект Бажана вылетела легковушка. На пересечении дорог автомобили столкнулись. От удара легковой автомобиль развернуло, и он остановился в крайней левой полосе, а вот бензовоз затормозил у обочины.

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В результате ДТП пострадал водитель легковушки – его госпитализировали в больницу. Какой из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора — будут выяснять полицейские. Сейчас все подробности ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП столкновение легковушка бензовоз харьковская площадь пострадавший

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