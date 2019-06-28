В Киеве столкнулись два автомобиля – пострадали четыре человека

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Фото: Информатор

В Киеве произошло ДТП с участием микроавтобуса и универсала. Инцидент случился на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Об этом сообщает Информатор.

Согласно информации, водитель микроавтобуса двигался по бульвару Шевченко в направлении выезда из города, а водитель универсала – по Владимирской. На перекрестке автомобили столкнулись. В результате универсал отбросило и развернуло на 180 градусов. Микроавтобус проехал еще 20 метров и частично выехал на пешеходную зону.

Сообщается, что пострадали четыре человека, все одни были пассажирами автомобилей. Троих из них госпитализировали. Известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в Киеве в ДТП перевернулась легковушка. Авария произошла на бульваре Леси Украинки с участием двух иномарок. В результате аварии никто не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась верх дном. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, которые оформили ДТП.

Кроме этого, в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. 15-летний парень попал под колеса автомобиля в Броварах, двое детей в Васильковском районе пострадали в результате столкновения Toyota Prado и Citroen. Еще один человек погиб в ДТП в Киево-Святошинском районе.

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