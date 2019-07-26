В Киеве столкнулись две легковушки: появились фото и видео

В одном из авто копы нашли пакеты с травой













В Подольском районе Киева Volkswagen Golf на полном ходу врезался в Ford Mondeo. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около полуночи на улице Набережно-Крещатицкая. По словам водителя Ford, он двигался в левом ряду в направлении Гаванского моста и почувствовал сильный удар – в авто врезался Volkswagen. После столкновения из Golf вышли два парня и девушка, которые утверждали, что их подрезал серый минивэн.

Кроме того, прибывшие на место полицейские нашли у водителя Volkswagen два пакетика с содержимым, похожим на траву. Мужчину забрали для прохождения медицинского освидетельствования, которое покажет, был ли он "под кайфом" на момент аварии.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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