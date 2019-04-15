В Киеве столкнулись Renault и Audi: водитель "француза" от удара потерял сознание
Авария случилась на светофоре, перед которым машины начали резко тормозить
Автомобиль Renault Kangoo въехал в Audi на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Киеве в воскресенье, 14 апреля.
Как пишет "Информатор", автомобили подъезжали к светофору и начали резко тормозить. Renault не успел остановиться и на полном ходу врезался в "немца", который ехал перед ним. Водитель "француза" от удара потерял сознание, его вытащили из машины прохожие и передали медикам. Он пришел в себя в машине "скорой", но обстоятельств ДТП не помнил.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на одной из заправок на Кольцевой дороге сотрудники АЗС примотали скотчем к столбу пьяного буйного водителя Ford, устроившего ДТП. Сообщалось, что мужчина за рулем Ford и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехали на заправку и врезались в Toyota. Нетрезвые люди вышли из машины и начали с кулаками бросаться на людей, которые ехали в "японце". Мужчину в итоге скотчем примотали к столбу, а женщина нападала на людей с пустой бутылкой из-под водки, однако ее быстро успокоили.
Также мы писали, что недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.
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