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В Киеве столкнулись Renault и Audi: водитель "француза" от удара потерял сознание

Сегодня, 08:51

Авария случилась на светофоре, перед которым машины начали резко тормозить

Фото: Информатор

Автомобиль Renault Kangoo въехал в Audi на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Киеве в воскресенье, 14 апреля.

Как пишет "Информатор", автомобили подъезжали к светофору и начали резко тормозить. Renault не успел остановиться и на полном ходу врезался в "немца", который ехал перед ним. Водитель "француза" от удара потерял сознание, его вытащили из машины прохожие и передали медикам. Он пришел в себя в машине "скорой", но обстоятельств ДТП не помнил.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на одной из заправок на Кольцевой дороге сотрудники АЗС примотали скотчем к столбу пьяного буйного водителя Ford, устроившего ДТП. Сообщалось, что мужчина за рулем Ford и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заехали на заправку и врезались в Toyota. Нетрезвые люди вышли из машины и начали с кулаками бросаться на людей, которые ехали в "японце". Мужчину в итоге скотчем примотали к столбу, а женщина нападала на людей с пустой бутылкой из-под водки, однако ее быстро успокоили.

Также мы писали, что недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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Тег Киев, ДТП, харьковское шоссе

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