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В Киеве столкнулись трамвай и легковушка: появилось видео с места ДТП

24 сентября, 07:30

ДТП произошло на пересечении улиц Автозаводская и Ивашкевича

В Киеве на пересечении улиц Автозаводская и Ивашкевича столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 24 сентября, около 01:20. Как рассказали полицейские, Seat Cordoba ехал с Луговой улицы на улицу Ивашкевича на красный свет. Из-за этого легковушка попала под трамвай, который не успел затормозить.

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В результате столкновения никто не пострадал, а участники ДТП отказались от составления протокола. Поврежденный автомобиль погрузили на эвакуатор, трамвай продолжил движение, а рабочие починили светофор, который повредили в ДТП.

Напомним, ранее три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. 

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Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП видео трамвай столкновение легковушка

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