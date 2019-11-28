В Киеве суд арестовал педофила, участвовавшего в групповом изнасиловании

Фигурант пять лет скрывался от правосудия в Молдове

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в изнасиловании, который пять лет скрывался в Молдове. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

В полиции сообщили, что в 2014 году к ним обратилась женщина и сообщила о том, что застала сына за просмотром в социальной сети видео издевательств и изнасилования девушки.

"Следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого изъяли видеоматериал, который, согласно заключению экспертов, содержал правонарушения с признаками детской порнографии", - говорится в сообщении.

Полиция установила всех пятерых участников преступления, четырех подозреваемых задержали. При этом пятый фигурант успел сбежать из Украины и скрывался в Молдове. В итоге его задержали местные правоохранители и передали украинским коллегам.

"Конвой доставил задержанного в Киев и Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", – уточнили в полиции.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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