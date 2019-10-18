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В Одессе 10 мужчин изнасиловали двух девушек-подростков

18 октября, 12:52

Одну из пострадавших ударили в лицо

В Одессе, где недавно суд вынес приговор педофилу, двух несовершеннолетних девушек заманили в дом и изнасиловали десять мужчин. Инцидент произошел в Киевском районе Одессы.

Копам об изнасиловании сообщила одна из потерпевших. По словам 15 и 17-летней девушек, незадолго до этого они в соцсети познакомились с мужчиной. Вместе с новоиспеченным знакомым они поехали на его автомобиле в город погулять. Но вместо этого мужчина привез девушек в какой-то дом, где их и изнасиловали.

Как сообщает местное издание "7 канал", заманившего девушек мужчину звали Саша. В Беляевку к несовершеннолетним он приехал на красной легковушке "ВАЗ". Всего в одноэтажном доме на улице Долгой находились 10 мужчин. Во время изнасилования одну из потерпевших ударили в лицо.

Кроме того, издание, со ссылкой на источники в полиции, сообщает, что на месте происшествия уже нашли доказательства. Автомобиль подозреваемого уже объявили в розыск.

Фото: 7kanal.com.ua

"По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 152 ч. 3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Кто-то говорит, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины действительно очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробней в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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