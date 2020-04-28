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В Киеве судимый мужчина до смерти забил свою сестру

28 апреля, 01:14

Мила Князьская-Ханова

За содеянное преступник проведет за решеткой восемь лет

В подъезде одной из столичных многоэтажек между родственниками возник конфликт. Брат набросился на сестру с кулаками, а когда женщина потеряла сознание, затащил ее в квартиру и оставил лежать на полу. От полученных травм женщина умерла, рассказали в полиции Киева.

В ходе конфликта преступник нанес родственнице несколько ударов кулаками в голову и грудную клетку.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Оболонском районе, однако обвинительный акт рассмотрели в суде на днях. На судебном заседании мужчина признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Кроме того, обвиняемый ранее уже отбывал наказание за кражи.

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Приговором Оболонского районного суда в городе Киеве за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

Напомним, во Львовской области произошло двойное убийство. В одном из сел Стрыйского района отец лишил жизни 22-летнего сына и его 18-летнего друга.

Ранее в Хмельницкой области полицейские задержали мужчину, который застрелил своего тестя, тещу и ранил 8-летнюю дочь.

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Киев суд убийство приговор оболонь

Источник: Сегодня

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