Двойное убийство во Львовской области: отец зарезал сына и его друга

Стали известны подробности загадочного убийства во Львовской области. Двух юношей в селе Баня в Стрыйском районе зарезал родной отец одного из парней. Об этом сообщает zaxid.net.

На данный момент злоумышленника задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Продолжается досудебное расследование по криминальному производству. Отцу убитого юноши грозит лишение свободы сроком на 10-15 лет или пожизненное.

Отмечено, что злоумышленнику 44 года, он является отцом старшего из юношей.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".

А в поселке Вишневец Збаражского района Тернопольской области убили 17-летнюю выпускницу. Тело девушки на обочине дороги обнаружил местный житель. При осмотре тела девушки эксперты обнаружили одно ножевое ранение в области сердца.

Напомним, недавно в Тернопольской области на реке Днестр погибли 53-летний учитель и 14-летний мальчик. Тела погибших пока не нашли. По всей вероятности, причиной гибели стал водоворот.