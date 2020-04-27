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В Киеве судят мошенников, которые выманили у людей более миллиона гривен

27 апреля, 22:21

Мила Князьская-Ханова

Фигурантам грозит 12 лет тюрьмы и конфискация всего имущества

Следователи полиции Киева направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы мошенников, которые завладели более миллионом гривен киевлян, сообщает полиция Киева.

Так, мошенники два года выманивали деньги по давно известной схеме. Они звонили людям, сообщая, что их родственник стал участником ДТП или попал в беду, поэтому им срочно нужна финансовая помощь в лечении. Поскольку деньги были нужны немедленно, потерпевшие не успевали связаться с близкими и проверить эту информацию.

Злоумышленников полиция вычислила в конце прошлого года: киевские правоохранители совместно с коллегами из Запорожской области прекратили их деятельность. В ходе расследования полицейские задержали всех участников преступной группы и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом в отношении четырех фигурантов направлено в Соломенский районный суд города Киева. Злодеям грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве аферисты выманили у одной семьи более миллиона гривен. Также мошенники рассылают пенсионерам смс-сообщения о якобы поступлении на их счет 1000 гривен.

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Киев суд мошенники расследование правоохранители полицейские

Источник: Сегодня

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