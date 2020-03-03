В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)

В Киеве супружеская пара из Днепропетровской области напала на таксиста и забрала у него мобильный телефон, банковскую карту, документы, а также 3000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

ЧП произошло на улице Синеозерной в Подольском районе. Таксист сам обратился в полицию и сообщил, что приехал по заказу, клиентка попросила его поставить два пакета в багажное отделение. В этот момент водитель почувствовал, как кто-то ударил его по голове, и он потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, то увидел, что из салона авто пропали деньги, мобильный телефон, банковская карта и документы. С места преступления копы изъяли деревянную палку, которой злоумышленники ударили мужчину. Позднее личности нападавших установили, и их задержали. Это супруги, которые приехали из Днепропетровской области на заработки в Киев. По месту жительства фигурантов провели обыск и изъяли мобильный телефон потерпевшего.

По данным полиции, 31-летнему мужчине и его 19-летней жене объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал нападавшим меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце августа прошлого года в Киеве произошло жестокое убийство таксиста. Парня выбросили из машины с перерезанным горлом. Злоумышленники забрали у него 70 гривен и два мобильных телефона, а также банковские карты. Позже по подозрению в этом преступлении задержали двух граждан Молдовы – мужчину, 1985 года рождения, и его гражданскую жену.

А в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозревали двух строителей, с которыми работал погибший.

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