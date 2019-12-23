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В Киеве такси отправило легковушку в отбойник: появились фото и видео

23 декабря, 07:32

От удара у Subaru разорвало крышу

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Святошинском районе Киева столкнулись автомобили Skoda Fabia службы такси и Subaru Legacy. Один из водителей попал в больницу.

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло около 22:15 22 декабря на Окружной дороге. Водитель Subaru рассказал, что он ехал в крайнем левом ряду в сторону Жулянского моста, а Skoda двигалась в попутном направлении в среднем ряду. Внезапно Fabia начала перестраиваться, чтобы выехать на разворот, после чего и произошло столкновение.

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Из-за сильного удара такси развернуло, а второй легковушке разорвало крышу и выбросило на зеленую зону. Врачи долго не могли достать водителя Skoda из машины. Он был в сознании и просто молчал. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – острая реакция на стресс.

В результате ДТП движение по Окружной дороге было частично затруднено.

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Ранее мы сообщали, что за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 3080 человек.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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Киев ДТП такси столкновение кольцевая дорога

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