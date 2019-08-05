В Киеве такси столкнулось со "скорой" (видео)

На проспекте Шухевича в столице столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Renault одной из служб такси. Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник, 5 августа, сообщает паблик "Информатор" в Facebook.
По предварительным данным, легковушка пыталась обогнать карету медиков, вследствие чего и произошла авария.
В результате ДТП у Renault разбита задняя часть, также дорога усеяна осколками, а сама машина вылетела на газон. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте инцидента находятся правоохранители, который устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в Кропивницком легковушка не пропустила автомобиль "скорой" на перекрестке и врезалась в него. От удара машина медиков перевернулась, а потом ее еще протянуло несколько метров по дороге.
Также на Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги. В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу.
Ранее сообщалось, чтов Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел на ул. Деревянко перед Алексеевским мостом.
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