В Киеве такси столкнулось со "скорой" (видео) 2019-08-05T16:59:00+03:00 Происшествия По предварительным данным, легковушка пыталась обогнать карету медиков

На проспекте Шухевича в столице столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Renault одной из служб такси. Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник, 5 августа, сообщает паблик "Информатор" в Facebook.

По предварительным данным, легковушка пыталась обогнать карету медиков, вследствие чего и произошла авария.

В результате ДТП у Renault разбита задняя часть, также дорога усеяна осколками, а сама машина вылетела на газон. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте инцидента находятся правоохранители, который устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Кропивницком легковушка не пропустила автомобиль "скорой" на перекрестке и врезалась в него. От удара машина медиков перевернулась, а потом ее еще протянуло несколько метров по дороге.

Также на Волыни автомобиль "скорой" слетел с дороги. В аварии пострадали медик и пенсионерка, которую везли в больницу.

Ранее сообщалось, чтов Харькове в результате ДТП с участием "скорой" два человека погибли, еще трое пострадали. Инцидент произошел на ул. Деревянко перед Алексеевским мостом.

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