В Киеве топ-чиновника подозревают в подаче неправдивой декларации

Заместитель главы Шевченковской РГА не сообщил об огромном долге перед банком

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Столичная прокуратура сообщила о подозрении первому заместителю председателя Шевченковской РГА по факту внесения недостоверных сведений в декларации.

Согласно материалам следствия, чиновник, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", не отразил в декларациях за 2015-2018 годы сведения о наличии у него обязательства перед банком на сумму более 8 млн грн, сообщили в прокуратуре.

По результатам предварительного расследования чиновнику 10 декабря сообщили о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Решается вопрос об его отстранении от исполнения служебных обязанностей.

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В прокуратуре также уточнили, что в Шевченковском районном суде города Киева сейчас находится обвинительный акт в отношении первого заместителя председателя Шевченковской РГА по обвинению в мошенническом завладении объектами коммунальной недвижимости на сумму более 35 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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