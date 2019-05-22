В Киеве трамвай сбил сотрудницу прокуратуры – СМИ
Молодая женщина разговаривала по телефону и не услышала приближение транспорта
В Киеве произошло очередное ДТП с трамваем. Так, накануне трамвай сбил сотрудницу прокуратуры, сообщает УНН, ссылаясь на правоохранительные органы.
Молодая женщина, 1989 года рождения, переходила через трамвайные пути в неустановленном для этого месте. При это она разговаривала по телефону, поэтому не услышала приближения трамвая.
Пострадавшую госпитализировали с ушибами головы и конечностей.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло накануне вечером, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.
Также сообщалось, что в одной из киевских маршруток дверью зажало ребенка.
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