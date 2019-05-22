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В Киеве трамвай сбил сотрудницу прокуратуры – СМИ

22 мая, 15:30

Молодая женщина разговаривала по телефону и не услышала приближение транспорта

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org
Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.

В Киеве произошло очередное ДТП с трамваем. Так, накануне трамвай сбил сотрудницу прокуратуры, сообщает УНН, ссылаясь на правоохранительные органы.

Молодая женщина, 1989 года рождения, переходила через трамвайные пути в неустановленном для этого месте. При это она разговаривала по телефону, поэтому не услышала приближения трамвая.

Пострадавшую госпитализировали с ушибами головы и конечностей.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло накануне вечером, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.


Также сообщалось, что в одной из киевских маршруток дверью зажало ребенка.

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Тег Киев, ДТП, трамвай

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