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В Киеве трое иностранцев на улице украли у мужчины 300 тысяч гривен: фото и видео

21 июня, 12:51

За жертвой подозреваемые следили и ждали благоприятного момента для ограбления

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые ограбили киевлянина, украв у него из машины 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Шестидесятилетний киевлянин приехал в один из торговых центров столицы. С собой в машине мужчина имел 300 тысяч гривен, спрятанные в пакет. Внезапно к авто подбежал незнакомец и через открытое переднее пассажирское окно выхватил пакет с деньгами. Рядом злоумышленника уже ждал автомобиль с сообщниками, на котором они пытались убежать", – говорится в сообщении.

Однако трех членов преступной группы задержали. Установлено, что возраст фигурантов – от 29-ти до 48-ми лет, они являются гражданами другого государства. Известно, что за жертвой подозреваемые следили и ждали благоприятного момента для совершения преступления.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (Грабеж, совершенный в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также полицейские проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. 

Ранее сообщалось, что в Киеве в конце мая произошла попытка ограбления банковского отделения – трое неизвестных взорвали банкомат, расположенный по улице Кубанской Украины.


Также киевские патрульные задержали мужчину, который подозревается в похищении из магазина 29 шоколадок. 

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Тег Киев, ограбление, задержание

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