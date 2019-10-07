В Киеве трое парней на BMW устроили ДТП: появились фото и видео

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП – легковушка BMW влетела в столб. Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась вечером 6 октября на проспекте Победы. Как выяснилось, около 20:00 под Шулявским мостом водитель потерял управление и BMW влетел в столб. Как рассказали водитель и двое его пассажиров, они ехали по проспекту Победы в сторону станции метро "Берестейская", но на месте временного светофора возле Шулявского моста прямо перед ними начал разворачиваться автомобиль. BMW начал уходить от столкновения вправо, слетел с проезжей части и врезался в столб.

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На момент ДТП в BMW находились водитель и двое его друзей. Водитель травмировал ногу, а его пассажиры отделались испугом. Все обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Напомним, недавно в Днепре произошло серьезное ДТП, в котором были ранены три человека и разбиты четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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