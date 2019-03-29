В Киеве у 19-летних наркодилеров нашли "дури" на 1,8 млн гривен

Юнцы оказались жителями Николаева и Одессы, а в Киеве распространяли наркотики через "закладки"

Фото: Нацполиция

В Киеве у 19-летних наркодилеров нашли "дури" на 1,8 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e21/475/5c9e214752939.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e21/475/5c9e214752939.jpg 2019-03-29T15:51:00+02:00 Происшествия Юнцы оказались жителями Николаева и Одессы, а в Киеве распространяли наркотики через "закладки"

Киевские полицейские разоблачили двух молодых парней на сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Правонарушители с помощью сети интернет занимались сбытом наркотиков. У подозреваемых изъяли наркотические средства различных видов стоимостью около 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, были задержаны 19-летний житель Николаева и 19-летний одессит, они распространяли наркотики через интернет-магазин с помощью так называемых "закладок".





















В ходе обыска квартиры на Григоренко, 15, на столичных Позняках, где временно проживали молодые наркодилеры, из незаконного оборота полицейские изъяли около полутора килограмма амфетамина, около 1000 таблеток экстази, около 2,5 кг марихуаны, 50 граммов метадона и 20 граммов кокаина.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств с целью сбыта, совершено повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, злоумышленникам объявлено подозрение, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей направлено в Дарницкий райсуд, который отправил молодых парней под арест.

Напомним, что не так давно в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также сообщалось, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.

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