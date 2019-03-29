Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве у 19-летних наркодилеров нашли "дури" на 1,8 млн гривен

Сегодня, 15:51

Юнцы оказались жителями Николаева и Одессы, а в Киеве распространяли наркотики через "закладки"

Фото: Нацполиция
В Киеве у 19-летних наркодилеров нашли "дури" на 1,8 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e21/475/5c9e214752939.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e21/475/5c9e214752939.jpg Происшествия Юнцы оказались жителями Николаева и Одессы, а в Киеве распространяли наркотики через "закладки"

Киевские полицейские разоблачили двух молодых парней на сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Правонарушители с помощью сети интернет занимались сбытом наркотиков. У подозреваемых изъяли наркотические средства различных видов стоимостью около 1,8 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, были задержаны 19-летний житель Николаева и 19-летний одессит, они распространяли наркотики через интернет-магазин с помощью так называемых "закладок".

В ходе обыска квартиры на Григоренко, 15, на столичных Позняках, где временно проживали молодые наркодилеры, из незаконного оборота полицейские изъяли около полутора килограмма амфетамина, около 1000 таблеток экстази, около 2,5 кг марихуаны, 50 граммов метадона и 20 граммов кокаина. 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств с целью сбыта, совершено повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, злоумышленникам объявлено подозрение, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей направлено в Дарницкий райсуд, который отправил молодых парней под арест.

Напомним, что не так давно в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также сообщалось, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, наркотики, кокаин, позняки, амфетамин, наркодилер, метадон , экстази, закладки, наркодиллер

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве у 19-летних наркодилеров нашли "дури" на 1,8 млн гривен". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У более чем трети киевлян с 1 апреля возникнут проблемы с медпомощью

Сегодня, 15:21

Проблема затронет тех, кто не подписал декларации с врачами

В Киеве сошел с рельсов товарный поезд: фото и видео

Сегодня, 14:28

По предварительным данным, пострадавших нет

Киевские врачи, требовавшие взятку у участника АТО, пойдут под суд

Сегодня, 14:16

Врачи требовали у мужчины полторы тысячи долларов за группу инвалидности

Не поделили дорогу. В Киеве водитель грузовика избил мужчину молотком

Сегодня, 13:28

Инцидент произошел на столичных Выдубичах

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Первый супруг Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Анна Седокова рассказала о том, как боролась за дочь

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали