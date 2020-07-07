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В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода (видео)

7 июля, 11:57

Наталья Руда Наталья Руда

Подобные инциденты в столице происходят регулярно

В Киеве утром во вторник, 7 июля, у маршрутки на ходу полностью отпало колесо, вылетело на тротуар и едва не убило человека.

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Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"То, что у маршруток отваливаются колеса – уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека – что-то новенькое. Интересно, как долго еще эти опасные желтые автобусы будут курсировать по городу?" - говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео инцидента.

Вместе с тем, пока что не сообщается, на каком маршруте произошло ЧП.

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Ранее такой инцидент произошел с маршруткой №575 на улице Щербакова. Там колесо отлетело перед остановкой. К счастью, маршрутка с пассажирами ехала не на большой скорости. Никто из людей не пострадал. В коммунальной службе перевозок в Киевской городской государственной администрации сообщили, что причиной поломки мог стать износ металла.

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Также на столичной Оболони, на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и протаранили припаркованный Nissan.

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транспорт Киев маршрутка

Источник: Сегодня

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