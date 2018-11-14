В Киеве у многодетной матери отняли 45 тысяч долларов

Столичные правоохранители задержали двух мошенников, которые украли у 34-летней киевлянки $45 тысяч. Действовали злоумышленники по уже "классической" схеме.

"Они арендовали квартиру на первом этаже, которая уже была переоборудована под офис и имела два входа: с улицы и из подъезда. Сделали косметический ремонт, чтобы клиент, который вошел в помещение, имел представление о том, что он находится в обменнике: касса с окошком, стенды с документами, офисная техника, баннер с курсом обмена валют, бутафорские гривны в банковских упаковках. Клиента с большой суммой для обмена они нашли по объявлению в сети Интернет", – сообщили в Нацполиции Киева.

Деньги принесла на обмен 34-летняя киевлянка, мать четверых детей. По словам правоохранителей, они с мужем долгое время копили средства на покупку квартиры, а также взяли взаймы.











Правоохранители сообщили, что женщина передала 45 тысяч долларов кассиру в очках, он пересчитал деньги и пошел в соседнее помещение проверять их подлинность. Не дождавшись его возвращения, потерпевшая вызвала полицию. Правоохранители проверили помещение, но "сотрудник" обменника уже вышел через подъезд. Как выяснилось, он успел сменить внешность и снять очки, а во дворах неподалеку он встретился с сообщником, который во время совершения преступления караулил на улице.

"Мужчины разошлись в разные стороны, но их задержали сотрудники уголовного розыска", – подчеркнули в полиции.

Полицейские смогли найти задержать 32-летнего россиянина и 36-летнего уроженца Сум, оба неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за мошенничество. Решается вопрос об их аресте и устанавливается причастность мужчин к аналогичным преступлениям. После проведения необходимых следственных действий правоохранители вернут киевлянке изъятые у злоумышленников доллары.

Напомним, ранее мы писали, что Киев заполонили псевдообменники. Аферисты открывают пункты за 15 минут. Чаще всего липовые обменники открывают на первых этажах домов.

Кроме того, в ноябре в Киеве аферист обманул "клиента" на 50 тысяч евро и хотел сбежать через дыру в стене. Злоумышленник создал фиктивный пункт обмена валют.