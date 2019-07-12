В Киеве у трамвая отказали тормоза: люди на ходу выпрыгивали из вагонов (видео с места ЧП)

Одна женщина при падении на асфальт получила травмы, ее госпитализировали

В Киеве на улице Гната Хоткевича у трамвая №33 отказали тормоза. Инцидент произошел в пятницу, 12 июля, около полудня. Об этом сообщается в паблике "Магнолия-ТВ" в Facebook.

В частности, после того, как в транспортном средстве отказали тормоза, трамвай начал катиться назад, перепуганные пассажиры на ходу начали выпрыгивать из вагонов. Пожилая женщина неудачно приземлилась и травмировалась. Ее госпитализировали.

В направлении с Черниговской на Троещину движение трамваев полностью парализовано. На данный момент там стоят около 14 трамваев.

Ранее сообщалось, что киевляне возмущены отменой бесплатного проезда в трамвае №2, который на время ремонта Борщаговского путепровода довозит людей от остановки "Академика Королева" к станции "Ромена Роллана".

Также мы писали, что в мае около станции "Полевая" сошел с рельсов трамвай, в результате чего движение этого вида транспорта застопорилось. Авария произошла с маршрутом №1, который ехал в направлении Борщаговки.

Напомним, что в апреле в столице произошло лобовое столкновение трамваев - №28 и №22. В Киевпастрансе ситуацию тогда комментировать отказались.

Кроме того, в прошлом октябре на станции скоростного трамвая "Старовокзальная" в Киеве тоже произошло столкновение двух трамваев.

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