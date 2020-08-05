В Киеве у троллейбуса на ходу отвалилась штанга и попала в легковушку (видео)

В Киеве на улице Юрия Ильенко (бывшая Мельникова) произошло необычное ДТП. В автомобиль влетела штанга от троллейбуса, который ехал впереди. На опубликованном в Сети видео видно, как троллейбус поворачивает и от него резко отлетели обе штанги от контактной электросети. За секунду ветровое стекло автомобиля моментально покрылось трещинами.

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Автомобилисты критикуют водителя общественного транспорта, а именно задаются вопросом: как он мог выехать с неисправностью на линию. Другие отмечают, что водитель автомобиля должен учитывать, что так называемые "рога" иногда слетают с контактной сети, и нужно придерживаться безопасной дистанции, следуя за троллейбусом.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" рассказали подробности ДТП. Они отмечают, что оно произошло еще в минувшую субботу, 1 августа, видимо, водитель пострадавшего авто только сейчас выложил видео в социальных сетях.

"В ветровое стекло автомобиля попала не сама штанга, а наконечник от нее. Водитель автомобиля не придерживался безопасной дистанции, следуя за троллейбусом. В деталях ДТП разбирается полиция. Данный троллейбус ехал без пассажиров и был не на маршруте, задержек в движении транспорта не было", – пояснили сайту "Сегодня" в "Киевпастрансе".

Ранее в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и чуть не убило пешехода.

Также на столичной Оболони, на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

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