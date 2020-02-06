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В Киеве убийцу ребенка, который вышел на свободу по "закону Савченко", вернут в СИЗО

6 февраля, 13:41

В Офисе генерального прокурора объяснили детали резонансного дела

Фото: Добрев

Фото: Добрев

По инициативе Офиса генерального прокурора убийца двухлетнего ребенка в Киевской области, освобожденный досрочно, будет возвращен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В частности, Офис инициировал пересмотр решения о незаконном условно-досрочном освобождение из Киевского СИЗО осужденного к 10 годам лишения свободы за убийство мальчика за якобы добросовестное поведение. Апелляционный суд принял решение отменить постановление Шевченковского районного суда (об УДО. – Ред.) и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Таким образом, мужчину снова возьмут под стражу.

"В ходе проверки прокуроры установили ряд процессуальных нарушений, администрация следственного изолятора не смогла подтвердить исправление лица", – говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора напомнили, что согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд вправе рассматривать вопрос УДО осужденного только по месту расположения тюрьмы, куда он должен был быть отправлен для отбывания наказания. При этом мужчина был в СИЗО, в тюрьму его не этапировали, поэтому процедура исполнения наказания фактически еще не была начата.

Также в сообщении уточняется, что с момента поступления распоряжения суда об исполнении приговора до момента вынесения районным судом решения об УДО прошло всего 16 дней.

"Сегодня" уже сообщали об этом деле. Так, мужчина под амфетамином убил сына своей сожительницы, который плакал и звал маму.

Ранее мы писали, что в Винницкой области отца и его сожительницу подозревают в издевательствах над ребенком. В полиции говорят, главная подозреваемая – именно мачеха.

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Киев убийство СИЗО

Источник: Сегодня

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