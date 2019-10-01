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В Киеве упавшее дерево перекрыло часть дороги на Вышгород: видео

1 октября, 15:55

К счастью, обошлось без пострадавших

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве во вторник, 1 октября, дерево рухнуло на проезжую часть недалеко от площади Шевченко на автодороге на Вышгород. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На автодороге Киев (площадь Шевченко) – Вышгород упало дерево, перекрыв проезжую часть дороги. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео.

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Не так давно на улице Чигорина, 59а на столичном Печерске огромное дерево рухнуло на проходившую женщину. Пострадавшей 48 лет, ее госпитализировали в больницу №17. У нее травма спины и таза, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Также сообщалось, что в столице дерево рухнуло на спортивную площадку, на которой обычно гуляют дети. Подробности смотрите в сюжете:

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транспорт Киев дерево

Источник: Сегодня

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