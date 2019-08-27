В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧП

Инцидент произошел на улице Чигорина, на месте работают спасатели и медики

На улице Чигорина, 59-А, на столичном Печерске огромное дерево рухнуло на проходившую женщину. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"К сожалению, упало прямо на женщину (около 60 лет). На данный момент, началась спасательная операция. На месте бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция. Движение транспорта перекрыто", – говорится в сообщении.

На данный момент состояние женщины уточняется.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото непогоды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram