В центре Киева огромное дерево рухнуло на женщину: фото и видео с места ЧП

На улице Чигорина, 59-А, на столичном Печерске огромное дерево рухнуло на проходившую женщину. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"К сожалению, упало прямо на женщину (около 60 лет). На данный момент, началась спасательная операция. На месте бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция. Движение транспорта перекрыто", – говорится в сообщении.
На данный момент состояние женщины уточняется.
Ранее в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения. Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.
Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.
Также жители столицы опубликовали зрелищные фото непогоды.
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