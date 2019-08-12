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В Днепропетровской области 12-метровое дерево рухнуло на машины: появились фото и видео

Сегодня, 08:02

Дорошенко Лина

Кроме автомобилей, дерево повредило два столба

В Павлограде Днепропетровской области минувшие выходные прошли неспокойно – спасателям пришлось распиливать дерево, которое привалило ветвями три автомобиля.

ЧП произошло 10 августа на улице Соборной. Как сообщили в местной ГСЧС, 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки. Еще две машины придавило разрушенными конструкциями столбов освещения.

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Прибывшие на место спасатели с помощью бензопилы и гидравлических ножниц распилили и убрали дерево и обломки опор. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

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дерево непогода автомобили ГСЧС павлоград Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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