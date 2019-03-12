В Киеве ураган "сдул" с детского сада утеплитель
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал
В Киеве из-за ураганного ветра, который бушевал в столице накануне, со здания детского сада отвалился огромный кусок утеплителя. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел в детском саду №663 на улице Героев Днепра, 69, в Оболонском районе. При этом утеплитель был новым – его укладывали весной-летом прошлого года.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, в результате урагана в Киеве были травмированы четыре человека, из них двое – дети. По данным ГУ ГСЧС в столице, один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.
Также сообщалось, что непогода обесточила в Украине более 500 населенных пунктов.
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