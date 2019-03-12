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В Киеве ураган "сдул" с детского сада утеплитель

Сегодня, 10:17

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал

Фото: Киев Оперативный
В Киеве ураган "сдул" с детского сада утеплитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/76b/821/5c876b8216af4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/76b/821/5c876b8216af4.jpg Происшествия К счастью, в результате инцидента никто не пострадал

В Киеве из-за ураганного ветра, который бушевал в столице накануне, со здания детского сада отвалился огромный кусок утеплителя. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в детском саду №663 на улице Героев Днепра, 69, в Оболонском районе. При этом утеплитель был новым – его укладывали весной-летом прошлого года.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, в результате урагана в Киеве были травмированы четыре человека, из них двое – дети. По данным ГУ ГСЧС в столице, один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

Также сообщалось, что непогода обесточила в Украине более 500 населенных пунктов.

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Тег Киев, детский сад, непогода, шквал

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