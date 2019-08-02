В Киеве в ДТП на проспекте Победы погиб известный диджей Gabber

В Киеве в результате ДТП на проспекте Победы в районе метро "Святошин" погиб известный диджей Gabber Александр Лысогор (DMC Gabber). Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Как написал блоггер Александр Барабошко, инцидент произошел накануне, 1 августа. Лысогор ехал по проспекту Победы на мотоцикле в своей полосе, когда его "подрезало" авто. По данным подруги погибшего Юлии Киндеевой, с места аварии Лысогора госпитализировали с переломом всех ребер, таза, ушибом сердца и кровью в легких. У него не выдержало сердце и он скончался на операционном столе.
Попрощаются с диджеем в столице 2 августа в 13:00 на улице Оранжерейной, 9.
Похоронят Лысогора в его родных местах – в Звенигородке Черкасской области.
На странице музыканта в Facebook его друзья и фанаты выражают соболезнования и скорбь об утрате.
Напомним, что в апреле под Киевом в ДТП погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский. Он ехал на мотоцикле Harley-Davidson, который планировал купить. Водитель не справился с управлением зацепился за отбойник, упал, получил сильную травму руки и потерял много крови. Свидетели ДТП вызвали на место карету скорой помощи, но Слабовский умер в "скорой".
Также сообщалось, что несколько дней назад на проспекте Победы между станциями метро "Нивки" и "Берестейская" в Киеве произошло смертельное происшествие. Грузовик Mercedes, который двигался в направлении центра города, внезапно потерял управление, съехал с дороги на бордюр, снес около пяти метров ограждения и остановился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали, что 45-летний водитель мертв.
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