В Киеве в ДТП погибла девушка: появились фото и видео

Фото: kiev.informator.ua

В Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП – под колесами легковушки Skoda погибла девушка. Об этом сообщает "Информатор".

Все случилось около 19:40 4 февраля на проспекте Романа Шухевича. Выяснилось, что девушка попыталась перебежать дорогу в запрещенном месте, несмотря на то, что "зебра" была недалеко. Водитель Skoda Felicia рассказал, что пытался избежать столкновения, но не успел вывернуть руль. Девушка погибла на месте.

На месте аварии, кроме полицейских, работали медики скорой помощи. Помощь понадобилась родственнице погибшей, которая приехала по вызову.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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