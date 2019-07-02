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В Киеве в магазине потерялся еще один маленький ребенок

2 июля, 14:26

Мама заметила отсутствие девочки только на улице

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.

В столице родители стали чаще терять детей. Правоохранители сообщают о новом случае, который произошел в центре.  

"Около 21 часа к патрульным обратилась женщина и сообщила, что потерялась ее семилетняя дочь. Заявительница рассказала, что вместе с ребенком она ходила по магазинам, но по дороге домой на перекрестке улиц Шота Руставели и Рогнединской заметила, что дочки нет рядом. Женщина также рассказала, что не купила дочери одну из вещей, которую она хотела, и, возможно, ребенок побежал назад за ней в магазин", – сообщают в патрульной полиции Киева.

Фото: патрульная полиция Киева
Фото: патрульная полиция Киева

Копы начали обследовать прилегающую территорию и все магазины неподалеку: в каждом просили охранников и продавцов сообщить, если заметят ребенка. В итоге через 20 минут поисков поступил звонок, в что в одном из торговых центров бегает похожая по описанию девочка. Малышку нашли и вернули матери. Правоохранители в очередной раз обращаются ко взрослым с просьбой быть внимательнее.

Напомним, в июне в Дарницком районе женщина также потеряла двухлетнего сына, пока была в магазине. Ребенок вышел сам на улицу, где его и нашли прохожие. А в Святошинском районе искали потерявшуюся шестилетнюю девочку, которая вышла гулять во двор и пропала.

Также сообщалось, что ребенок потерялся в аэропорту "Борисполь"

Новости "Сегодня" писали, что что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.


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Тег Киев, дети, розыск

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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