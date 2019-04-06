В Киеве в многоэтажке вспыхнул пожар: один человек погиб, еще трое – ранены
Причина возгорания пока неизвестна
В Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке 6 апреля. Пожар случился в квартире на восьмом этаже, сообщила пресс-служба ДСНС столицы.
В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.
Пострадавших из квартиры госпитализировали в местную больницу. Женщина и дочь надышались угарного газа, мужчина получил ожоги. Сейчас причину пожара устанавливают эксперты.
Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.
Также, недавно в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Пожарные установили, что на четвертом этаже одной из аудиторий корпуса учебного заведения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением.
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