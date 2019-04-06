В Киеве в многоэтажке вспыхнул пожар: один человек погиб, еще трое – ранены

Причина возгорания пока неизвестна

В Киеве в многоэтажке вспыхнул пожар: один человек погиб, еще трое – ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8b0/ad3/5ca8b0ad37a61.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8b0/ad3/5ca8b0ad37a61.jpg 2019-04-06T17:05:00+03:00 Происшествия Причина возгорания пока неизвестна

В Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке 6 апреля. Пожар случился в квартире на восьмом этаже, сообщила пресс-служба ДСНС столицы.

В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.













Пострадавших из квартиры госпитализировали в местную больницу. Женщина и дочь надышались угарного газа, мужчина получил ожоги. Сейчас причину пожара устанавливают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.





Также, недавно в Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Пожарные установили, что на четвертом этаже одной из аудиторий корпуса учебного заведения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением.

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