В Киеве в тройном ДТП легковушку от удара отбросило в подземный переход

К счастью, в результате тройного ДТП никто не пострадал

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве произошло очередное ДТП на бульваре Перова – накануне вечером припаркованный Renault от удара отбросило в подземный переход. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Водитель Skoda не был внимательным за рулем и перед изменением направления движения не убедился, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения, в результате чего допустил столкновение с BMW", – говорится в сообщении.

BMW от удара отбросило в припаркованный автомобиль Renault, который в итоге врезался в подземный переход. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Skoda патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, а на водителя BMW вынесли постановление по ч.3 ст.122 КУоАП, так как он ехал по полосе для общественного транспорта.

Напомним, ранее на остановке на бульваре Перова произошло смертельное ДТП:

Также сообщалось, что в прошлом году на остановке в Броварах сотрудник полиции охраны сбил людей. В ГБР уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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