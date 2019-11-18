В Киеве в зале игровых автоматов произошла кровавая резня

Работники закладки утверждают, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах

В одном из столичных залов игровых автоматов "Лото", расположенном в МАФе по улице Галицкой, 13 произошла резня. Неизвестный мужчина серьезно ранил одного из посетителей и быстро скрылся с места преступления.

Работники закладки утверждают, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа, сообщает "Киев Оперативный".

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На место прибыла бригада медиков и полиция. Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. От полученного ранения он потерял много крови, поэтому его срочно госпитализировали.

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Сейчас в учреждении работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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