В Киеве в жутком ДТП погиб молодой мужчина: подробности (фото)

В Киеве на проспекте Победы автомобиль Volkswagen Polo службы такси насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает "Информатор".

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью, 12 марта, около 02:10. По словам пассажира такси, он ехал по проспекту Победы в сторону Академгородка. Внезапно он услышал удар и на него посыпались осколки стекла. Как выяснилось, под колеса легковушки угодил пешеход, который пытался перебежать дорогу в запрещенном месте.

Мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП, его личность уже установили. Мужчине было всего 34 года. Отметим, что в 100 метрах от места аварии есть подземный переход. На время оформления аварии движение по проспекту Победы было частично ограничено.

Напомним, 11 марта в Оболонском районе Киева на перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.

Кроме того, ранее на Осокорках 21-летний водитель Lexus выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте инцидента.

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