ФОТОФАКТ. В Киеве вандал уничтожил выставку необычных портретов Тараса Шевченко

Мужчина с ножом изрезал большинство постеров

Фото - Ирина Голод, facebook.com/shevchenkomuseumkyiv.

В Киеве вандал уничтожил выставку необычных портретов Тараса Шевченко Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ab3/924/5c6ab3924f40f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ab3/924/5c6ab3924f40f.jpg 2019-02-18T15:35:00+02:00 Происшествия Мужчина с ножом изрезал большинство постеров

В Киеве средь бела дня на станции метро "Тараса Шевченко" произошел неприятный инцидент. 17 февраля на глазах пассажиров молодой мужчина изрезал ножом портреты Кобзаря, которыми украшен платформенный зал. Нападение якобы произошло из-за того, что изображения посчитали "украинофобскими".

Напомним, работы известного иллюстратора Андрея Грехова выставили в подземке неделю назад в рамках выставки "Квантовый прыжок Шевченко". Тараса Григорьевича изобразили в образе Гарри Поттера, Человека-Паука, пирата Джека-воробья, Статуи Свободы и в других необычных ипостасях. На место происшествия вызывали правоохранителей, они разбираются в произошедшем.

Тем временем, из-за повреждения плакатов организаторы выставки сообщили о ее досрочном прекращении.

"В эти выходные большинство постеров выставки были уничтожены молодым человеком, вооруженным ножом. За 10 дней экспонирования выставки организаторы получили сотни положительных отзывов от посетителей. Радость от узнавания, неожиданные параллели, смех, хорошее настроение и желание прочитать/перечитать Шевченко – основной месседж этих сообщений. Конечно, не обошлось без негативных комментариев, мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог", – сообщили в Национальном музее Тараса Шевченко.

Напомним, выставка должна была работать до 10 марта.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы ограбили памятник основателям Киева, который установлен на берегу Днепра в Наводницком парке. Монумент считается визитной карточкой столицы, в ладье с копьями в руках стоят киевские князья Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Напомним, в 2017 году жертвами вандалов стал памятник основателям Киева на Почтовой площади.

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