В Киеве вандалы разгромили шахматные столы в новом парке (фото)

Бетонные столы, которые разбили, стоят около 10 тысяч гривен

В строящемся фитнес-парке возле озера Лебединое вандалы разгромили столики для игры в шахматы. Напомним, их недавно установили, облагораживая зону отдыха и спорта в Дарницком районе Киева.

По словам местных жителей, ЧП произошло минувшей ночью. Люди требуют от властей усилить патрулирование зоны отдыха. Кстати, совсем недалеко от разгромленных шахматных столиков находится районное управление полиции Дарницкого района.

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В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" прокомментировали ситуацию с фактом вандализма.

"Парк возле озера "Лебединое" только строится, продолжается первая очередь, а мы уже имеем случаи вандализма. Столы для игры в шахматы, которые не так давно там установили, они изготовлены из бетона. Стоимость одного стола – около 10 000 гривен. Жаль, что пытаясь создать комфортное пространство для отдыха, мы постоянно сталкиваемся с подобными случаями, и не только в "Лебедином" – разрисовывают лавочки и урны, портят баннеры, воруют цветы с клумб", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Король, и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой".

Отметим, этот парк уже не первый раз становится жертвой вандалов. В столичном фитнес-парке на озере Лебединое, первую очередь которого планировали открыть уже в мае, вандалы испортили несколько объектов.

А в 2019-м в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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