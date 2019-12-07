В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв: появились подробности и фото

В Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома легковушка наехала на взрывчатку – прогремел взрыв.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 19:00 6 декабря на улице Демеевская, 55. На место сразу же примчались патрульные, спасатели и взрывотехники. Во дворе многоэтажки их ждал водитель Honda. Мужчина рассказал, что он парковался у дома и внезапно сзади машины что-то взорвалось.

Реклама

По предварительной информации, под машиной сдетонировало взрывное устройство, но оно было без разрушающего элемента. Издание отмечает, что, возможно, владельца авто хотели припугнуть.

В тренде Собранная из сотен веток и деревьев: как выглядит главная елка Украины

Напомним, недавно возле элитного жилого комплекса на улице Чайковского в Харькове прогремел взрыв. Целью преступников была Toyota Camry, за рулем которой находился зять бывшего заместителя областного прокурора. Из-за взрыва пострадали припаркованные рядом Audi и Nissan Qashqai. Подозреваемые в покушении на харьковского адвокатаскрылись с места взрыва на автомобиле Opel. Легковушку преступников нашли сожженной за кладбищем на улице Пушкинской.

Кроме того, ранее в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследовали как покушение на убийство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама