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В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв: появились подробности и фото

7 декабря, 07:27

Инцидент произошел в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева во дворе жилого дома легковушка наехала на взрывчатку – прогремел взрыв.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел около 19:00 6 декабря на улице Демеевская, 55. На место сразу же примчались патрульные, спасатели и взрывотехники. Во дворе многоэтажки их ждал водитель Honda. Мужчина рассказал, что он парковался у дома и внезапно сзади машины что-то взорвалось.

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По предварительной информации, под машиной сдетонировало взрывное устройство, но оно было без разрушающего элемента. Издание отмечает, что, возможно, владельца авто хотели припугнуть.

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Напомним, недавно возле элитного жилого комплекса на улице Чайковского в Харькове прогремел взрыв. Целью преступников была Toyota Camry, за рулем которой находился зять бывшего заместителя областного прокурора. Из-за взрыва пострадали припаркованные рядом Audi и Nissan Qashqai. Подозреваемые в покушении на харьковского адвокатаскрылись с места взрыва на автомобиле Opel. Легковушку преступников нашли сожженной за кладбищем на улице Пушкинской.

Кроме того, ранее в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследовали как покушение на убийство.

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