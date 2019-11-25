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В Харькове взорвали машину зятя бывшего заместителя областного прокурора – СМИ

25 ноября, 11:48

Мужчину с травмами госпитализировали

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

В центре Харькова неизвестные взорвали Nissan зятя бывшего заместителя областного прокурора, который был уволен во время люстрации. Об этом сообщает местное издание News Room.

В результате взрыва водитель получил травмы, его госпитализировали. Кроме того, были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.

Также издание сообщило, что, по их информации, в этом доме проживает глава облсовета Сергей Чернов. Пока что подтверждения тому, что взрыв может быть связан с ним – нет. В пресс-службе областной полиции пока не комментируют случившееся.

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Ранее мы сообщали, что спасателям о взрыве сообщили 25 ноября в 10:08. Машину взорвали после того, как мужчина сел за руль. Предварительно установлено, что в иномарке сработало взрывное устройство.

Напомним, не так давно в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследоваликак покушение на убийство.

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