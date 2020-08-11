В Киеве водитель легковушки влетел в грузовик коммунальщиков и сбежал (фото, видео)

Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта, но, к счастью, обошлось без жертв

В Киеве на улице Маршала Малиновского поздно вечером 10 августа Daewoo Nexia на полном ходу въехала в грузовик коммунальщиков.

Как сообщается в Telegram-канале "Киев24", грузовик для вывоза мусора был с проблесковыми маячками, легковушка въехала в заднюю часть коммунальной машины. Когда очевидцы подбежали к Daewoo, то заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, он быстро сбежал с места аварии.

Видео: Київ24 – оперативний чат

Отмечается, что ДТП произошло в 30-40 метрах от остановки общественного транспорта, и легковушка чудом в нее не въехала.

Напомним, 10 августа в Киеве во время ремонта асфальта на улице Анны Ахматовой тракторист ковшом протаранил крышу автомобиля Peugeot. Водитель легковушки пострадал.

Также на Броварской окружной столкнулся автобус развозки одного из супермаркетов и грузовик Mercedes. В результате аварии погиб водитель автобуса. По предварительной информации, автобус и грузовик ехали в попутном направлении в сторону Чернигова. По неизвестным причинам, водитель автобуса начал разворачиваться в обратном направлении, и ему в бок въехал Mercedes.

Смотрите в сюжете о смертельной аварии на Бориспольской трассе:

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