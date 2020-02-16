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В Киеве водитель маршрутки устроил драку: опубликовано видео

16 февраля, 12:33

Водитель Mercedes «подрезал» маршрутку

В Киеве водитель автобуса Mercedes "подрезал" маршрутный автобус. Маршрутчик в долгу не остался и решил "воспитать" мужчину. Водители устроили потасовку на глазах у пассажиров, сообщает "Киев Оперативный".

"Маршрутчика, с людьми в середине, на дороге "подрезал" водитель белого бусика Mercedes. Ну, маршрутчик не растерялся, догнал и начал воспитывать. Тогда оба остановились и устроили кулачный бой", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка. Как оказалось, пассажирка заплатила за свой проезд, а также предъявила удостоверение родителя многодетной семьи, которое давало ее дочери право на бесплатный проезд. Это разозлило маршрутчика, который стал ругаться.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

А в Ровно пассажиры сняли на видео поведение водителя маршрутки, который попросту выбросил из салона льготницу.

Кроме того, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях конфликтов в транспорте: кто должен уступать место и как избежать драки. И что делать, если пассажиры не всегда могут спокойно поделить сидячие места.

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