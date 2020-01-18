В Киеве водитель на скорости врезался в столб: фото и видео

В Киеве в Голосеевском районе произошло ДТП. Спорткар Subaru вылетел с дороги и врезался в опору рекламного борда. Об этом сообщает Информатор.

По информации источника, дорожная авария произошла на улице Академика Заболотного около полуночи.

Предварительно, Subaru на большой скорости двигался со стороны станции метро "Теремки". Из-за тумана водитель не справился с управлением, и возле поворота на улицу Метеорологичную автомобиль занесло. В результате легковушка вылетела на разделительный газон и задней частью ударилась в билборд.

По словам патрульных, водитель транспортного средства был трезв. Причины и детали ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей , стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей . Еще трое пострадавших с другой машины получили травмы и госпитализированы. При этом 45-летний водитель-виновник с различными телесными повреждениями доставлен в больницу. Он задержан и находится в спецпалате под охраной.

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