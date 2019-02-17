Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве нарушитель протаранил машину патрульных и сбежал: появились фото и видео

Сегодня, 14:46

В результате ДТП двое полицейских оказались в больнице

В Киеве нарушитель протаранил машину патрульных и сбежал: появились фото и видео Происшествия В результате ДТП двое полицейских оказались в больнице

В Киеве патрульный Toyota Prius попал в ДТП – он столкнулся с Infinity при заезде на Индустриальный мост. Водитель, протаранивший копов, с места происшествия, а двоих полицейских "скорая" доставила в больницу.

Столкновение произошло около 11:20, когда Infinity, заезжая на мост со стороны улицы Вадима Гетьмана, врезался в патрульных, сообщает "Информатор".

Как стало известно, у одного из пострадавших полицейских диагностирована травма ноги, а по городу был объявлен план "Перехват" – в розыске находится автомобиль Infinity черного цвета на еврономерах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины побывали в авариях по нескольку раз.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, полиция, патрульный, Prius

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве нарушитель протаранил машину патрульных и сбежал: появились фото и видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области легковушка врезалась в пограничный пост: есть погибшие

Сегодня, 09:59

Водителя иномарки с травмами госпитализировали в реанимацию

Жуткое ДТП в Одесской области унесло жизни двух человек

Сегодня, 09:41

Жертвами аварии стали водители легковушек

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

В Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривен

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Почему киевляне переплатили за тепло в январе

Бойцы ВСУ уничтожили смертоносное оружие боевиков на Донбассе

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз

"Нафтогаз": почему чайник не закипает, а конфорка горит желтым

Мороз до -30 и резкое потепление. Какой будет погода в феврале

На Банковой уже нашли, кем заменить Супрун
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Сегодня, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Вчера, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

От серебра до мокрого асфальта: стильные варианты маникюра

Раков ждут судьбоносные перемены. Гороскоп на неделю

В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)