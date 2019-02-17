В Киеве нарушитель протаранил машину патрульных и сбежал: появились фото и видео

В результате ДТП двое полицейских оказались в больнице

В Киеве нарушитель протаранил машину патрульных и сбежал: появились фото и видео 2019-02-17T14:46:00+02:00 Происшествия В результате ДТП двое полицейских оказались в больнице

В Киеве патрульный Toyota Prius попал в ДТП – он столкнулся с Infinity при заезде на Индустриальный мост. Водитель, протаранивший копов, с места происшествия, а двоих полицейских "скорая" доставила в больницу.

Столкновение произошло около 11:20, когда Infinity, заезжая на мост со стороны улицы Вадима Гетьмана, врезался в патрульных, сообщает "Информатор".









Как стало известно, у одного из пострадавших полицейских диагностирована травма ноги, а по городу был объявлен план "Перехват" – в розыске находится автомобиль Infinity черного цвета на еврономерах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины побывали в авариях по нескольку раз.

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