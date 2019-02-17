В Киеве нарушитель протаранил машину патрульных и сбежал: появились фото и видео
В результате ДТП двое полицейских оказались в больнице
В Киеве патрульный Toyota Prius попал в ДТП – он столкнулся с Infinity при заезде на Индустриальный мост. Водитель, протаранивший копов, с места происшествия, а двоих полицейских "скорая" доставила в больницу.
Столкновение произошло около 11:20, когда Infinity, заезжая на мост со стороны улицы Вадима Гетьмана, врезался в патрульных, сообщает "Информатор".
Как стало известно, у одного из пострадавших полицейских диагностирована травма ноги, а по городу был объявлен план "Перехват" – в розыске находится автомобиль Infinity черного цвета на еврономерах. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее мы писали о том, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины побывали в авариях по нескольку раз.
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