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В Киеве водитель троллейбуса придавил пенсионерку дверью и проволок по дороге

22 января, 10:37

У женщины диагностировали переломы ключицы, плеча, бедра и колена

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве водитель троллейбуса №11 во вторник, 21 января, придавил пожилую женщину дверью и проволок по земле. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила внучка пострадавшей Анна Могила.

"Ищу свидетелей происшествия, которое произошло на остановке "Васильковская" в промежутке времени с 8:15 – 8:30, в 11 троллейбусе, бортовой номер 1131 в сторону ВДНХ. Моя бабушка не успела выйти с троллейбуса как водитель закрыл дверь и тронулся с места. Ее зажало и проволокло. Забрала скорая, в конечном итоге переломы: ключицы, плеча, бедра и колена. Прогнозируется дорогая операция. Просьба, может кто-то заснял на видеорегистратор, увидел, стоял на остановке или ехал в том же троллейбусе – отзовитесь", - написала Могила.

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Она уточнила, что ее бабушка 38 лет проработала акушеркой высшей категории в Печерском роддоме №1 и на сегодняшний день оказалась в такой ситуации и нуждается в помощи.

Ранее сообщалось, что в пригородной маршрутке №302 в Киеве травмировалась пассажирка, напоровшись на торчащий из двери транспортного средства штырь.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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транспорт Киев ДТП троллейбус

Источник: Сегодня

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