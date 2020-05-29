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В Киеве водителю, который избил велосипедиста, сообщено о подозрении

29 мая, 22:51

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Водитель подошел к велосипедисту и умышленно нанес ему несколько ударов в лицо

В Киеве водителю внедорожника, который ударил велосипедиста, за то, что не дал проехать по тротуару, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры в Facebook.

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Инцидент произошел в среду, 27 мая 2020, на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева.

Водитель внедорожника Volkswagen, двигаясь в пробке, решил объехать другие автомобили и с этой целью в нарушение правил дорожного движения съехал с проезжей части на тротуар, который предназначен для движения пешеходов вдоль жилого дома.

В это время по пешеходному тротуару двигался велосипедист, который сделал водителю замечание. В ответ подозреваемый, демонстрируя явное неуважение к существующим правилам поведения, поводя себя особенно нагло и грубо, подошел к велосипедисту и умышленно нанес ему несколько ударов в лицо, причинив телесные повреждения.

Работники полиции оперативно установили личность водителя.

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Им оказался 48-летний житель столицы. В пятницу, 29 мая, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве полицейские, которые направлялись на вызов, заметили на бульваре Леси Украинки драку. Остановившись, чтобы разнять участников, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Daewoo и велосипедист не поделили полосу для движения, из-за чего у них и возник конфликт.

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Киев прокуратура драка велосипедист

Источник: Сегодня

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