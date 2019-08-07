В Киеве вор прятался от копов под диваном ограбленной квартиры

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные копы задержали вора, который прятался под диваном ограбленной им же квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"На пульт централизованного наблюдения поступило сообщение о том, что в квартире на улице Академика Стражеско сработала сигнализация. Наряд полиции охраны в течение трех минут прибыл по адресу. Правоохранители обнаружили в квартире на первом этаже девятиэтажного дома открытое окно, вызвали подмогу и сообщили хозяину о возможном преступлении. При этом заблокировали возможные пути бегства потенциального правонарушителя. А дождавшись владельца помещения, с соблюдением мер личной безопасности, они зашли в квартиру. В комнате стражи порядка обнаружили и задержали неизвестного мужчину, который прятался под диваном", - говорится в сообщении.

При поверхностном осмотре у мужчины нашли украшения хозяев дома.

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Задержанный – житель Барышевского района Киевской области, 1985 года рождения. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали вора, который прятался от полиции в мусорном баке.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.

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