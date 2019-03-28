Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве вор решил спрятаться от полиции в мусорном баке

Сегодня, 11:56

Злоумышленник перебудил половину жилого дома шумом, когда ломал двери в офис

Фото: Патрульная полиция Киева/Facebook
Фото: Патрульная полиция Киева/Facebook.
В Киеве вор решил спрятаться от полиции в мусорном баке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c99/906/5c9c999063536.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c99/906/5c9c999063536.jpg Происшествия Злоумышленник перебудил половину жилого дома шумом, когда ломал двери в офис

В Киеве задержали вора, который прятался от полиции в мусорном баке, сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.

Так, мужчина посреди ночи решил обокрасть частный офис. Он ломал двери и решетку, чем перебудил половину дома. Жильцы сообщили о подозрительном шуме в полицию.

Фото: Патрульная полиция Киева

"На глазах полицейских из помещения офиса выскочил неизвестный и изо всех сил бросился бежать. Он перепрыгнул через забор и спрятался в мусорном баке, откуда его и достали полицейские", – говорится в сообщении.

По дороге мужчина выбросил сумку, в которой были перчатки, лом и бутылка алкоголя. В карманах мужчины обнаружили 200 долларов США и 6000 гривен. Примерно такая сумма исчезла из офиса потерпевшей.

Фото: Патрульная полиция Киева

К тому же выяснилось, что на момент задержания мужчина находился в активном розыске за совершение ряда уголовных преступлений в столице. Теперь с ним будут разбираться следователи.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках задержали трех иностранцев по подозрению в краже из автомобиля.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, кража, вор, задержание, полиция, мусорный бак

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве вор решил спрятаться от полиции в мусорном баке". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве е-билет начал работать в городской электричке

Сегодня, 11:04

Е-билет внедрят и на фуникулере, где пока пассажиры покупают жетоны

В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост

Сегодня, 10:38

Движение частично ограничат в направлении с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе

Граната у магазина в Киеве всполошила жителей Подола

Сегодня, 10:19

Граната висела над входом в магазин, но, к счастью, она оказалась муляжом

Ограбил прохожего: в Одессе задержали иностранца

Сегодня, 10:05

Преступник оказался ранее судимым за имущественные преступления

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

В Москве похоронили певицу Юлию Началову: фото
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс