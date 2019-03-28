В Киеве вор решил спрятаться от полиции в мусорном баке
Злоумышленник перебудил половину жилого дома шумом, когда ломал двери в офис
В Киеве задержали вора, который прятался от полиции в мусорном баке, сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.
Так, мужчина посреди ночи решил обокрасть частный офис. Он ломал двери и решетку, чем перебудил половину дома. Жильцы сообщили о подозрительном шуме в полицию.
Фото: Патрульная полиция Киева
"На глазах полицейских из помещения офиса выскочил неизвестный и изо всех сил бросился бежать. Он перепрыгнул через забор и спрятался в мусорном баке, откуда его и достали полицейские", – говорится в сообщении.
По дороге мужчина выбросил сумку, в которой были перчатки, лом и бутылка алкоголя. В карманах мужчины обнаружили 200 долларов США и 6000 гривен. Примерно такая сумма исчезла из офиса потерпевшей.
Фото: Патрульная полиция Киева
К тому же выяснилось, что на момент задержания мужчина находился в активном розыске за совершение ряда уголовных преступлений в столице. Теперь с ним будут разбираться следователи.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках задержали трех иностранцев по подозрению в краже из автомобиля.
Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.
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